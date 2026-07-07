Банк ЗЕНИТ запускает страховую программу «Аэрощит»

Защита имущества от падения БПЛА и клиента в случае госпитализации в результате несчастного случая

Фото: предоставлено ПАО Банк ЗЕНИТ

Банк ЗЕНИТ запускает новую страховую программу «Аэрощит», направленную на финансовую защиту клиентов и их имущества в чрезвычайных ситуациях.

Программа предусматривает защиту по двум ключевым рискам: госпитализация в результате несчастного случая и защита имущества на случай террористического акта.

Программа распространяется на жилые дома, квартиры или апартаменты, а также легковые транспортные средства. Страховая сумма может составлять до 2 000 000 рублей. В рамках покрытия учитываются, в частности, ущерб в результате падения воздушных судов или БПЛА, их частей, груза или иных предметов, а также воздействия воздушной ударной волны, вызванной падением летательного аппарата или его элементов.

По риску госпитализации в результате несчастного случая предусмотрена страховая выплата при длительном нахождении застрахованного в стационаре (с 31-го дня пребывания).

Клиентам доступны несколько программ с разным уровнем страховой защиты. В отдельных программах также предусмотрена психологическая помощь. Оформить полис можно в любом офисе банка.

Подробные условия программы доступны на сайте.

Реклама. ПАО Банк ЗЕНИТ.