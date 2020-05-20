Инвестиционно-венчурный фонд определил 6 стартапов-победителей конкурса «СТАРТ-2»
Шесть стартапов получат инвестиции до 3 млн рублей от Инвестиционно-венчурного фонда РТ по итогам конкурса «СТАРТ-2». Эти деньги компании должны направить на коммерциализацию проекта, создание прототипа или опытного образца.
Также победители этого конкурса претендуют на отбор в «СТАРТ-3», где могут получить еще до 4 млн рублей, сообщает пресс-служба фонда.
Среди победивших проектов следующие:
- платформа для онлайн-бронирования детских лагерей — KidsCampsFinder;
- нейтрализатор запахов — Helmetex;
- маркетплейс грузоперевозок и доставки багажа — GetTransport;
- пятикоординатный 3D-принтер — EPIT / «Воплощение»;
- бортовая система взвешивания для грузового автотранспорта — VESA System / «ВЕСА Систем».
Отмечается, что впервые за свою историю конкурс полностью прошел удаленно.ЭкономикаИнвестицииТехнологииITБизнес Татарстан
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