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Японская компания выпустила чернила с татарским котом

13:43, 20.05.2020
Японская компания выпустила чернила с татарским котом
Фото: скриншот

Японская компания Tono & Lims выпустила чернила для ручек зеленого цвета Tartar. На этикетке изображена фигура, напоминающая кота в татарском национальном костюме.

Чернила выпущены в серии Friendship («Дружба»). По данным ИА «Татар-информ», зеленый цвет повторяет цвет национальных костюмов татар.

В официальном аккаунте компании в Twitter отмечается, что татарские диаспоры есть по всему миру.

ОбществоКультура Татарстан
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