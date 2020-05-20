Японская компания выпустила чернила с татарским котом
Японская компания Tono & Lims выпустила чернила для ручек зеленого цвета Tartar. На этикетке изображена фигура, напоминающая кота в татарском национальном костюме.
Чернила выпущены в серии Friendship («Дружба»). По данным ИА «Татар-информ», зеленый цвет повторяет цвет национальных костюмов татар.
В официальном аккаунте компании в Twitter отмечается, что татарские диаспоры есть по всему миру.
May 15, 2020ОбществоКультура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым