Прокурор РТ инициировал проверку соцслужб Альметьевска после убийства 8-летнего мальчика

Фото: "Реальное время"

Сегодня глава прокуратуры Татарстана Илдус Нафиков поручил прокурору Альметьевска проверить работу местных органов в части выявления неблагополучных семей. Поводом стало вчерашнее ЧП — в одной из квартир Альметьевска нашли задушенным 8-летнего мальчика, его мать, предположительно, покончила с собой.



По результатам надзорных мероприятий и при наличии оснований сомневаться в эффективности работы Нафиков пообещал принять «исчерпывающие меры прокурорского реагирования», сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела об убийстве ребенка взято на особый контроль в центральном аппарате прокуратуры РТ.