Прокурор РТ инициировал проверку соцслужб Альметьевска после убийства 8-летнего мальчика
Сегодня глава прокуратуры Татарстана Илдус Нафиков поручил прокурору Альметьевска проверить работу местных органов в части выявления неблагополучных семей. Поводом стало вчерашнее ЧП — в одной из квартир Альметьевска нашли задушенным 8-летнего мальчика, его мать, предположительно, покончила с собой.
По результатам надзорных мероприятий и при наличии оснований сомневаться в эффективности работы Нафиков пообещал принять «исчерпывающие меры прокурорского реагирования», сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.
Расследование уголовного дела об убийстве ребенка взято на особый контроль в центральном аппарате прокуратуры РТ.ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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