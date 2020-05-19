В Альметьевске нашли задушенным 8-летнего ребенка и его мертвую мать

Фото: «Реальное время»

Сегодня в Альметьевске в квартире одного из домов обнаружили мертвыми 8-летнего мальчика и его 38-летнюю мать. По предварительным данным, ребенок был задушен — на его теле найдены характерные следы, а женщина, предположительно, покончила с собой.



Об этом «Реальному времени» сообщили в Следкоме по РТ после возбуждения уголовного дела по факту убийства малолетнего.

Тела обнаружил вернувшийся домой отец мальчика. На месте изъята предсмертная записка.