На Сахалине COVID-19 подтвердился у инженера из Татарстана
На Сахалине обнаружен коронавирус у прилетевшего инженера из Татарстана. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Сообщается, что мужчину поместили в стационар, в инфекционный госпиталь.
Вместе с татарстанцем диагноз подтвержден у двоих военнослужащих, вернувшихся из отпусков на Кунашир и на Сахалин. По прилету они находились на самоизоляции, после получения положительных тестов были госпитализированы.
Ранее в Иркутске от коронавируса скончался вахтовик из Татарстана.Общество Татарстан
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