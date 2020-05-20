На Сахалине COVID-19 подтвердился у инженера из Татарстана

Фото: Официальный Татарстан

На Сахалине обнаружен коронавирус у прилетевшего инженера из Татарстана. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Сообщается, что мужчину поместили в стационар, в инфекционный госпиталь.

Вместе с татарстанцем диагноз подтвержден у двоих военнослужащих, вернувшихся из отпусков на Кунашир и на Сахалин. По прилету они находились на самоизоляции, после получения положительных тестов были госпитализированы.

Ранее в Иркутске от коронавируса скончался вахтовик из Татарстана.