Работающих с коронавирусными больными медиков предложили наделить льготами военных
В Госдуме предложили распространять льготы, предусмотренные для военных и органов внутренних дел, на врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией. С такой инициативой выступил депутат Василий Власов.
По мнению парламентария, медиков необходимо наделить существенными государственными гарантиями, так как они приняли на себя главный удар.
«Считаю необходимым включить медработников в этот статус (военнослужащих, — прим. ред.) и распространить действие существующих льгот и мер поддержки на сотрудников медучреждений, принимающих участие в борьбе с COVID-19, и на членов их семей», — цитирует обращение RT.
Сейчас военнослужащие имеют право первоочередного зачисления детей в детские сады. Дети погибших военных имеют первоочередное право для поступления в вуз. Участники боевых действий имеют право не платить налог на имущество, если оно не используется в предпринимательских целях, а также имеют скидку в 50% на оплату услуг ЖКХ.
Ранее Путин объявил, что на доплаты медикам направлены 41,8 млрд рублей.Общество
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