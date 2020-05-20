Работающих с коронавирусными больными медиков предложили наделить льготами военных

Фото: Официальный Татарстан

В Госдуме предложили распространять льготы, предусмотренные для военных и органов внутренних дел, на врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией. С такой инициативой выступил депутат Василий Власов.

По мнению парламентария, медиков необходимо наделить существенными государственными гарантиями, так как они приняли на себя главный удар.

«Считаю необходимым включить медработников в этот статус (военнослужащих, — прим. ред.) и распространить действие существующих льгот и мер поддержки на сотрудников медучреждений, принимающих участие в борьбе с COVID-19, и на членов их семей», — цитирует обращение RT.

Сейчас военнослужащие имеют право первоочередного зачисления детей в детские сады. Дети погибших военных имеют первоочередное право для поступления в вуз. Участники боевых действий имеют право не платить налог на имущество, если оно не используется в предпринимательских целях, а также имеют скидку в 50% на оплату услуг ЖКХ.

Ранее Путин объявил, что на доплаты медикам направлены 41,8 млрд рублей.