Путин: на дополнительные выплаты медикам направили 41,8 млрд рублей

На совещании о доплатах, которые положены медицинским работникам, работающим с больными коронавирусной инфекцией, президент РФ Владимир Путин рассказал, сколько денег уже направлено на эти цели.

Так, из бюджета выделены 41,8 млрд рублей из общей суммы в 51 млрд на различные выплаты врачам.

В регионы уже поступило более 50 млрд, отметил президент. Региональные выплаты и надбавки должны были сохраниться. Все расчеты с медиками должны были завершиться к 15 мая.

Однако деньги получили не все, кому они положены. Путин обратил внимание, что средства распределялись в разных субъектах по-разному.