OnePlus отключит возможность просвечивать пластик в камере OnePlus 8 Pro

Фото: wikipedia.org Rohit Thakur

OnePlus отключит фотохромный фильтр в камере OnePlus 8 Pro. С его помощью можно было просвечивать тонкий пластик.

В компании отметили,что не задумывали изначально возможность просвечивания предметов. Разработчики рассчитывали, что фильтр позволит добиться уникального текстурного эффекта для черно-белых фотографий, а о просвечивании пластика узнали от пользователей.

Функцию решили отключить из-за возможного использования для нарушения конфиденциальности пользователей, передает Weibo.

Об эффекте, позволяющем просвечивать некоторые предметы из пластика и других материалов, сообщили пользователи соцсетей.