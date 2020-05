OnePlus отключит возможность просвечивать пластик в камере OnePlus 8 Pro

OnePlus отключит фотохромный фильтр в камере OnePlus 8 Pro. С его помощью можно было просвечивать тонкий пластик.

В компании отметили,что не задумывали изначально возможность просвечивания предметов. Разработчики рассчитывали, что фильтр позволит добиться уникального текстурного эффекта для черно-белых фотографий, а о просвечивании пластика узнали от пользователей.

Функцию решили отключить из-за возможного использования для нарушения конфиденциальности пользователей, передает Weibo.

Об эффекте, позволяющем просвечивать некоторые предметы из пластика и других материалов, сообщили пользователи соцсетей.

One of the best examples #OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP