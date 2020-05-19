OnePlus отключит возможность просвечивать пластик в камере OnePlus 8 Pro
OnePlus отключит фотохромный фильтр в камере OnePlus 8 Pro. С его помощью можно было просвечивать тонкий пластик.
В компании отметили,что не задумывали изначально возможность просвечивания предметов. Разработчики рассчитывали, что фильтр позволит добиться уникального текстурного эффекта для черно-белых фотографий, а о просвечивании пластика узнали от пользователей.
Функцию решили отключить из-за возможного использования для нарушения конфиденциальности пользователей, передает Weibo.
Об эффекте, позволяющем просвечивать некоторые предметы из пластика и других материалов, сообщили пользователи соцсетей.
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One of the best examples #OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP— Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020
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