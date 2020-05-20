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Сегодня в Татарстане ожидается дождь, сильный ветер и до +13 градусов

05:31, 20.05.2020
Сегодня в Татарстане ожидается дождь, сильный ветер и до +13 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 20 мая, в Татарстане ожидается облачная погода. Днем возможен дождь, местами сильный. Вечером в отдельных районах ожидается гроза.

Ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем от +8°С до +13°С. В Казани синоптики прогнозируют 10—12 градусов тепла. В Набережных Челнах разброс составит от +11°С до +13°С.

Общество Татарстан
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