В Нижнекамске полицейские обнаружили кафе, сотрудники которого работали без масок и перчаток

В Нижнекамске полицейские выявили кафе, сотрудники которого работали без средств индивидуальной защиты.

В частности, работники выносили еду посетителям, не имея при себе масок и перчаток.

Правоохранители составили на хозяина заведения административный протокол о «невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности». Теперь ему грозит крупный штраф.

Материалы направили в Нижнекамский городской суд, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее в Казани полицейские пресекли работу сауны на улице Вишневского. Администратор заведения принимал посетителей во время режима самоизоляции.

