В Казани полицейские обнаружили подпольно работающую сауну

В Казани полицейские пресекли незаконную работу сауны на улице Вишневского.

Так, правоохранители установили, что в помещении работает администратор, который принимает клиентов и отвечает за работу заведения.

Отмечается, что владелицу сауны ранее уже привлекли к ответственности за работу во время режима самоизоляции. Вахитовский суд наложил штраф в размере 35 тыс. рублей.

Сейчас в отношении индивидуальной предпринимательницы составили протокол об административном правонарушении по статье КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», сообщает пресс-служба УМВД по Казани.

Ранее в Челнах приставы опечатали сауну, продолжающую работать во время режима самоизоляции.