В Казани полицейские обнаружили подпольно работающую сауну
В Казани полицейские пресекли незаконную работу сауны на улице Вишневского.
Так, правоохранители установили, что в помещении работает администратор, который принимает клиентов и отвечает за работу заведения.
Отмечается, что владелицу сауны ранее уже привлекли к ответственности за работу во время режима самоизоляции. Вахитовский суд наложил штраф в размере 35 тыс. рублей.
Сейчас в отношении индивидуальной предпринимательницы составили протокол об административном правонарушении по статье КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», сообщает пресс-служба УМВД по Казани.
Ранее в Челнах приставы опечатали сауну, продолжающую работать во время режима самоизоляции.ПроисшествияОбществоБизнесУслуги Татарстан
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