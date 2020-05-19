В России стартовал первый недельный онлайн-фестиваль VK Fest

В России с 15 по 21 мая проходит первый в России семидневный онлайн-фестиваль VK Fest. Зрители могут увидеть сотни выступлений и интервью. Эфир этого дня доступен по ссылке.

В VK Fest участвуют больше 70 артистов, а также звездные гости: журналисты, актеры, стендаперы и другие. Ведущими фестиваля стали Владимир Маркони и голосовой ассистент Маруся.

К музыкальной программе присоединились Noize MC, Steve Aoki и «Дискотека Авария», а также лучшие российские и зарубежные диджеи, которые представят традиционную для фестиваля сцену Radio Record: Aria Fredda, DJ M.E.G, DJ Sidorkov, DJ Smash, Feel, Felix Jaehn, Filatov & Karas, Karina Istomina, Kto DJ?, Lady Waks, Swanky Tunes, Zeskullz.

Об артистах, звездных гостях, а также всех активностях можно узнать в официальном сообществе VK Fest. В мини-приложении «Афиша VK Fest» можно найти полное расписание фестиваля, а также подписаться на уведомления обо всех событиях фестивального дня или о начале выступлений любимых артистов.