Прокурор РТ выступил за конфискацию у «черных» скупщиков металлолома

Фото: Прокуратура РТ

Сегодня на онлайн-встрече президента Татарстана с бизнесменами был поднят вопрос о борьбе с нелегалами на рынке оборота металлолома. Участвующий в заседании прокурор республики Илдус Нафиков подтвердил серьезность проблемы.



Нафиков отметил, что силовики, прежде всего сотрудники МВД, ведут работу по выявлению и пресечению фактов незаконной деятельности в данной сфере уже 20 лет. Однако глава прокуратуры РТ согласился с мнением гендиректора ООО ПО «Проминвест» и общественного представителя бизнес-омбудсмена в Набережных Челны Андреем Балта, что требуется активизировать действия по устранению недобросовестной конкуренции на рынке лома и защите легального бизнеса.

«Правовые возможности для этого есть — это как минимум две административных и четыре уголовных статьи, штрафы до двухсот тысяч за серьезные правонарушения, а также возможность конфискации у нарушителей готовой продукции, орудий производства и сырья», — подчеркнул Илдус Нафиков.

Модератором дискуссии выступил Уполномоченный при президенте РТ по правам предпринимателей Фарид Абдулганиев.