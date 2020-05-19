Ночью пожарные вскрыли дверь в офисе Сбербанка в Казани — видео

Фото: wikipedia.org / Андрей Никитин

Сегодня ночью в офисе Сбербанка на Ямашева, 54 пожарным пришлось выпиливать стеклянную дверь.

Как прокомментировали «Реальному времени» в пресс-службе отделения Сбербанка России «Банк Татарстан», в офисе произошло ложное срабатывание сигнализации из-за скачка напряжения.

«По этой причине была активирована защитная система банкомата (сработал пиропатрон с белым паром). Прибывшая по вызову группа быстрого реагирования вызвала МЧС. Дверь отделения была открыта для установления причин срабатывания сигнализации», — прокомментировала пресс-секретарь Диана Семенова.

По ее словам, пострадавших и ущерба нет. Офис работает в прежнем режиме.



Ранее в работе отделений Сбербанка по всей России произошел сбой.

