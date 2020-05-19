Ночью пожарные вскрыли дверь в офисе Сбербанка в Казани — видео
Сегодня ночью в офисе Сбербанка на Ямашева, 54 пожарным пришлось выпиливать стеклянную дверь.
Как прокомментировали «Реальному времени» в пресс-службе отделения Сбербанка России «Банк Татарстан», в офисе произошло ложное срабатывание сигнализации из-за скачка напряжения.
«По этой причине была активирована защитная система банкомата (сработал пиропатрон с белым паром). Прибывшая по вызову группа быстрого реагирования вызвала МЧС. Дверь отделения была открыта для установления причин срабатывания сигнализации», — прокомментировала пресс-секретарь Диана Семенова.
По ее словам, пострадавших и ущерба нет. Офис работает в прежнем режиме.
Ранее в работе отделений Сбербанка по всей России произошел сбой.
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