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В работе Сбербанка по вcей России произошел сбой

11:29, 16.12.2019
В работе Сбербанка по вcей России произошел сбой
Фото: wikipedia.org / Андрей Никитин

В работе отделений Сбербанка по всей России произошел сбой.

Согласно данным сервиса Downdetector, перебои наблюдаются с 9 утра. Так, 54% пользователей не могут войти в систему, 21% не могут перевести деньги. Еще 23% сообщили о сбое всех сервисов.

Проблемы наблюдаются у жителей Казани, Набережных Челнов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Самары, Нижнего Новгорода, Воронежа, Омска, Новосибирска и других городов России.

«В некоторых офисах, действительно, немного подвисла программа, уже исправляем, извините, пожалуйста», — говорится в сообщении Сбербанка в Twitter.

ЭкономикаБанки Татарстан
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