Депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов объяснил, почему врачам считали минуты при начислении допвыплат

Фото: Реальное время

Бывший министр здравоохранения РТ и заместитель министра здравоохранения РФ, парламентарий от Татарстана Айрат Фаррахов в своей колонке для «Реального времени» поясняет, почему в ряде регионов сложилась ситуация, когда медицинские работники не получили положенных стимулирующих выплат за работу с «ковидными» пациентами.



Фаррахов объяснил, что недопонимание могло возникнуть либо из-за неверной трактовки, либо нормативные акты медицинских организаций не вполне соответствовали этим правилам, и произошла задержка.

«Все же я предполагаю, что до 15 мая (в этот день были внесены изменения) правила допускали несколько вариантов интерпретации, и ряд субъектов Федерации, по всей видимости, трактовали их по-своему — например, фразу «за фактически отработанное время». Именно на это обратил внимание президент.



Я, как человек, который очень много проработал в больнице и в реанимации, могу подтвердить: абсолютно невозможно фактически по минутам сосчитать, сколько человек отработал с тем или иным пациентом. Что касается почасовой оплаты — здесь речь идет не о некоем секундомере, а о норме рабочего времени. Согласитесь, есть различие между врачами, которые отработали в медицинской организации на полставки или на полную ставку. Но, конечно, по минутам это рассчитываться не должно. Например, если водитель работает на скорой помощи, то у него вполне определенные смены, и здесь нет необходимости высчитывать с калькулятором, сколько он контактировал с «ковидным» или «нековидным» больным. Такая выплата должна начисляться по факту контакта в принципе»

Фаррахов добавил, что новая редакция постановления снимает ряд вопросов. При этом он добавил, что врачи из Татарстана жалоб ему не направляли.

