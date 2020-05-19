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Соцсети: в Казани женщина попала под колеса автомобиля на трамвайных путях

00:15, 19.05.2020
Соцсети: в Казани женщина попала под колеса автомобиля на трамвайных путях
Фото: соцсети

В Казани на улице Татарстан женщина попала под колеса автомобиля, который ехал по трамвайным путям. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Со слов очевидцев, женщина лет 50 оступилась, упала на спину и попала под колеса «Форда». Прибывшие на место происшествия медики пытаются спасти ее жизнь.

Подробности происшествия уточняются.

В марте в Казани на остановке «Ул. Искра» трамвай задавил женщину.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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