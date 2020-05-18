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Нижнекамские волонтеры раздают по 2-3 тыс. масок в день

23:40, 18.05.2020
Нижнекамские волонтеры раздают по 2-3 тыс. масок в день
Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

В Нижнекамске волонтеры и представители правоохранительных органов бесплатно раздают горожанам около 2-3 тысяч медицинских масок в день, рассказал глава города Айдар Метшин.

Он уточнил, что в период с 12 по 17 мая в городе проверили более 100 торговых точек. Комиссия проверяет городской рынок, салоны сотовой связи, парикмахерские, продуктовые и цветочные магазины, передает пресс-служба Нижнекамского района.

Ранее в Зеленодольске волонтеры бесплатно раздали всем желающим медицинские маски.

Общество Татарстан
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