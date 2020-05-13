В Зеленодольске людям бесплатно раздали медицинские маски

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Сегодня в Зеленодольске стартовала акция «Маска здоровья», инициатором которой стал руководитель района Михаил Афанасьев. Так, всем желающим бесплатно раздали медицинские маски.



Мероприятие началось ровно в час дня на шести площадках Зеленодольска. Самыми оживленными стали пункты раздачи у городских рынков, сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

Напомним, с 12 мая татарстанцы при выходе из дома обязаны надевать маску (респиратор, повязку) и перчатки.