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В Зеленодольске людям бесплатно раздали медицинские маски

16:33, 13.05.2020
В Зеленодольске людям бесплатно раздали медицинские маски
Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Сегодня в Зеленодольске стартовала акция «Маска здоровья», инициатором которой стал руководитель района Михаил Афанасьев. Так, всем желающим бесплатно раздали медицинские маски.

Мероприятие началось ровно в час дня на шести площадках Зеленодольска. Самыми оживленными стали пункты раздачи у городских рынков, сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

Напомним, с 12 мая татарстанцы при выходе из дома обязаны надевать маску (респиратор, повязку) и перчатки.

Общество Татарстан
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