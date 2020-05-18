«Ак Барс» обменял у «Спартака» сына Квартальнова
Московский «Спартак» в своих социальных сетях сообщил о совершении обмена с «Ак Барсом».
По условиям сделки в казанский клуб перешли права на нападающего Александра Квартальнова. В обмен на игрока «Спартак» получил денежную компенсацию.
Александр является сыном нынешнего главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова. В прошедшем сезоне 17-летний нападающий выступал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), где в 28 матчах регулярного чемпионата набрал 5 (2+3) очков.
Напомним, что зимой в «Ак Барс» был обменян форвард Никита Дыняк, интересы которого представляет другой сын Квартальнова — Никита, работающий хоккейным агентом.
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В результате обмена с «Ак Барсом» Александр Квартальнов покидает систему «Спартака». Наш клуб получит денежную компенсацию. В минувшем сезоне 17-летний нападающий дебютировал в МХЛ, провёл 28 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 5 (2+3) очков. pic.twitter.com/Mv0CUAzdAu— МХК «Спартак» (@mhl_spartak_ru) May 18, 2020
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