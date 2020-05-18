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«Ак Барс» обменял у «Спартака» сына Квартальнова

18:59, 18.05.2020
«Ак Барс» обменял у «Спартака» сына Квартальнова
Фото: twitter.com/mhl_spartak_ru

Московский «Спартак» в своих социальных сетях сообщил о совершении обмена с «Ак Барсом».

По условиям сделки в казанский клуб перешли права на нападающего Александра Квартальнова. В обмен на игрока «Спартак» получил денежную компенсацию.

Александр является сыном нынешнего главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова. В прошедшем сезоне 17-летний нападающий выступал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), где в 28 матчах регулярного чемпионата набрал 5 (2+3) очков.

Напомним, что зимой в «Ак Барс» был обменян форвард Никита Дыняк, интересы которого представляет другой сын Квартальнова — Никита, работающий хоккейным агентом.

СпортХоккей Татарстан
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