Рустам Минниханов ответит на вопросы татарстанцев в прямом эфире
Президент Татарстана Рустам Минниханов завтра проведет прямой эфир, на котором ответит на актуальные вопросы жителей республики.
Трансляция начнется в 12.30 на телеканале «Татарстан-24».
«Планируется проведение интервью с участием президента Татарстана», — сообщает пресс-служба президента РТ.
Напомним, также завтра глава республики проведет встречу с первыми представителями бизнес-омбудсмена РТ. В ходе мероприятия Минниханову презентуют новую структуру — институт общественных представителей уполномоченного по защите прав предпринимателей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым