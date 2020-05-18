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Рустам Минниханов ответит на вопросы татарстанцев в прямом эфире

18:34, 18.05.2020

Президент Татарстана Рустам Минниханов завтра проведет прямой эфир, на котором ответит на актуальные вопросы жителей республики.

Трансляция начнется в 12.30 на телеканале «Татарстан-24».

«Планируется проведение интервью с участием президента Татарстана», — сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, также завтра глава республики проведет встречу с первыми представителями бизнес-омбудсмена РТ. В ходе мероприятия Минниханову презентуют новую структуру — институт общественных представителей уполномоченного по защите прав предпринимателей.

ОбществоВласть Татарстан
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