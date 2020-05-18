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Силуанов рекомендовал ФНС ускорить получение гражданами налоговых вычетов

17:09, 18.05.2020
Силуанов рекомендовал ФНС ускорить получение гражданами налоговых вычетов
Фото: pxhere.com

Министерство финансов России направило в Федеральную налоговую службу (ФНС) рекомендации депутата Госдумы, члена фракции «Единая Россия» Олега Быкова ускорить процедуру получения гражданами налоговых вычетов. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу партии.

В марте Быков направил в кабмин России предложение сократить сроки проведения проверок и принятия решений по вопросам получения гражданами налоговых вычетов по НДФЛ. Быков подчеркнул, что во время эпидемии COVID-19, когда многие люди испытывают финансовые трудности, работа ФНС России по налоговым вычетам стала весьма значимой.

Министр финансов России Антон Силуанов ответил депутату, что его предложения направлены в ФНС. Он отметил, что быстрое получение налоговых вычетов позволит обеспечить финансовую поддержку граждан.

ЭкономикаФинансыОбщество
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