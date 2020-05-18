Китай выделит $2 млрд странам, пострадавшим от пандемии COVID-19

Китай выделит $2 млрд для оказания помощи странам, пострадавшим от пандемии коронавирусной инфекции, в ближайшие два года, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.



«С целью стимулировать международное сотрудничество против COVID-19 Китай предоставит $2 млрд в последующие два года для оказания помощи в борьбе с коронавирусом и на социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся странах», — заявил Цзиньпин.