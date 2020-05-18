У завода, производящего аппараты ИВЛ «Авента-М», за 11 дней два раза сменилось руководство

Новым временным генеральным директором «Уральского приборостроительного завода» назначен Александр Морозов, пишет «Интерфакс». Полномочия прежнего временного гендиректора Марата Бадгутдинова прекращены.

Бадгутдинов проработал в должности директора 11 дней, 7 мая он занял этот пост вместо Булата Гайнутдинова.

«Уральский приборостроительный завод» входит в КРЭТ, именно на этом заводе были произведены аппараты «Авента-М», которые загорелись в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

Причин перестановок в КРЭТ не называют.

Согласно открытым данным, Александр Морозов занимал должность гендиректора УПЗ с 2011 по 2017 год. В 2017 году он перешел в «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт», также входящий в КРЭТ.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова ранее заявила, что в Татарстане не используют ИВЛ «Авента-М».

