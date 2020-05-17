Уфимский бизнесмен о МСЗ под Казанью: «Это лучше, чем просто хоронить»

Фото: предоставлено Рустемом Нафиковым

Соучредитель и гендиректор ООО «Са-Нэко» Рустем Нафиков считает, что строить мусоросжигательные заводы при условии установки на них самых мощных очистных сооружений — все же лучше, чем хоронить мусор на полигонах.



По его словам, чтобы люди начали сортировать отходы, можно мотивировать их экономически. Что касается мусоросжигательного завода, то тут все неоднозначно, но лучше, чем то, как устроено сейчас.

— Все зависит от очистных сооружений, которые будут на МСЗ заложены. Термический метод тоже эффективен, если отходящие газы, которые возникают в работе, будут проходить достаточную степень доочистки. Это колоссально уменьшает количество отходов. Уже не нужны будут большие площади, поскольку будет оставаться только зола. Считаю, что это лучше, чем просто хоронить мусор.

Полное интервью читайте в материале «Реального времени».

