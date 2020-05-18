Мишустин: 27 регионов России готовы к смягчению ограничений

27 российских регионов готовы к постепенному смягчению ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета, не уточнив, о каких регионах идет речь.

При этом за последние несколько дней показатель распространения вируса там не превышает единицы.

Он отметил, что рост заболеваемости получилось остановить и видна позитивная динамика, однако ситуация остается непростой.

За последние сутки в России количество случаев заражения коронавирусом выросло на 8 926, достигнув отметки в 290 678. Это первый день, когда число заболевших за сутки ниже 9 тысяч. В то же время страна по-прежнему находится на втором месте по общему числу зарегистрированных случаев.

Ранее Роспотребнадзор попросил глав двух регионов вернуть ограничения по коронавирусу. Татарстана в числе этих регионов нет.