Страховой Дом ВСК предоставляет обеспечение по уплате таможенных платежей в рамках сотрудничества с компанией «Сигма-Софт»
Компания «Сигма-Софт», один из лидеров на рынке программного обеспечения для таможенного оформления, интегрировала в свои продукты возможность удобного и быстрого оформления поручительства Страхового Дома ВСК по уплате таможенных налогов и пошлин. Поручительство ВСК принимается таможенными органами РФ в качестве меры обеспечения по таможенному транзиту.
Оформление такого поручительства через информационную систему ЭД.СИГМА-СОФТ.РФ происходит на основании заполненной электронной транзитной декларации «в один клик», период оформления не превышает нескольких минут, а реквизиты оформленного поручительства автоматически вносятся системой в электронную таможенную декларацию.
Решение призвано существенно ускорить и упростить выпуск товаров по процедуре таможенного транзита. А значит, позволит участникам ВЭД эффективно и гибко решать задачи в области автоматизации таможенного транзита.
Страховой Дом ВСК предлагает выгодные условия работы по данному сервису, а также имеет ресурсы для любых сумм обеспечения.
Справка
САО «ВСК»
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА (RU) — по версии АКРА и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.
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