Страховой Дом ВСК предоставляет обеспечение по уплате таможенных платежей в рамках сотрудничества с компанией «Сигма-Софт»

Компания «Сигма-Софт», один из лидеров на рынке программного обеспечения для таможенного оформления, интегрировала в свои продукты возможность удобного и быстрого оформления поручительства Страхового Дома ВСК по уплате таможенных налогов и пошлин. Поручительство ВСК принимается таможенными органами РФ в качестве меры обеспечения по таможенному транзиту.

Оформление такого поручительства через информационную систему ЭД.СИГМА-СОФТ.РФ происходит на основании заполненной электронной транзитной декларации «в один клик», период оформления не превышает нескольких минут, а реквизиты оформленного поручительства автоматически вносятся системой в электронную таможенную декларацию.

Решение призвано существенно ускорить и упростить выпуск товаров по процедуре таможенного транзита. А значит, позволит участникам ВЭД эффективно и гибко решать задачи в области автоматизации таможенного транзита.

Страховой Дом ВСК предлагает выгодные условия работы по данному сервису, а также имеет ресурсы для любых сумм обеспечения.



Подготовлено при поддержке пресс-службы САО «ВСК»