Синоптики Татарстана предупреждают о грозе и порывистом ветре
Сегодня на территории Татарстана и Казани ожидается гроза и сильный юго-западный ветер порывами до 15—20 м/с. Об этом предупреждает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
Максимальная температура воздуха в Татарстане днем поднимется до +19°С.
В Казани синоптики прогнозируют 15—17 градусов тепла. В Набережных Челнах разброс составит от +15°С до +19°С.Татарстан
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