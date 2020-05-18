Синоптики Татарстана предупреждают о грозе и порывистом ветре

Сегодня на территории Татарстана и Казани ожидается гроза и сильный юго-западный ветер порывами до 15—20 м/с. Об этом предупреждает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Максимальная температура воздуха в Татарстане днем поднимется до +19°С.

В Казани синоптики прогнозируют 15—17 градусов тепла. В Набережных Челнах разброс составит от +15°С до +19°С.