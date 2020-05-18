В Татарстане умер от коронавируса восьмой человек

За последние сутки в Татарстане зафиксировали 80 новых случаев коронавируса, все контактные.

Также в республике умер восьмой человек от COVID-19. Это житель Нижнекамского района 1941 года рождения. С 1 мая он находился на стационарном лечении в инфекционном отделении Нижнекамской ЦРМБ с тяжелым течением коронавирусной инфекции, осложненной пневмонией. С 6 мая был переведен на аппарат ИВЛ. 16 мая он умер.

Таким образом, на 18 мая в РТ зарегистрировано 2 312 случаев COVID-19. За весь период выздоровело 1 195 человек (+22 за сутки). Еще восемь умерли.