За выходные в Татарстане за нарушение ПДД привлекли к ответственности почти две тысячи человек

16 и 17 мая к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекли 1 518 водителей и 375 пешеходов.

300 человек из них привлекли за нарушение правил применения ремней безопасности, 76 — за не предоставление преимущества в движении пешеходам, шестерых — за нарушения правил перевозки людей. Еще 28 автомобилистов задержали за управление машиной в пьяном виде, сообщили в ГИБДД УМВД России по Казани.

Всего за прошедшие выходные дни в Казани зарегистрировали 147 ДТП, из них шесть происшествий с пострадавшими. В результате пять пешеходов (в том числе ребенок) и два водителя получили травмы различной степени тяжести.

Ранее в Казани пять столкнувшихся автомобилей устроили «паровозик».