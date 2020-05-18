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Дальнобойщик из Татарстана попал в крупную аварию в Саратовской области

01:26, 18.05.2020
Дальнобойщик из Татарстана попал в крупную аварию в Саратовской области
Фото: realnoevremya.ru

В Саратовской области в крупное ДТП попал дальнобойщик из Татарстана. Когда он стоял на «аварийке», в его фуру врезался другой большегруз.

Как передает сайт новостей Саратова, в 6 утра 17 мая на 87-м километре трассы Сызрань — Волгоград 30-летний дальнобойщик из Ульяновска протаранил большегруз с 47-летним водителем из Татарстана.

В аварии пострадал водитель из Ульяновска, его зажало в кабине. Спасатели вытащили его и передали врачам скорой помощи.

ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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