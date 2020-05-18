Бизнесу в сфере общепита субсидируют затраты на оплату услуг сервисов по доставке еды

Компании, занятые в сегменте предоставления продуктов питания и напитков, могут получить субсидии на возмещение затрат, связанных с оплатой услуг сервисов по доставке еды. Речь о таких маркетплейсах, как Ozon, «Яндекс.Еда», Wildberries, Delivery Club.

Программа поддержки предпринимателей уже запущена и активно реализуется Министерством экономики РТ. Период для возмещения, в рамках которого предусмотрены субсидии, — с 1 апреля по 31 мая. В случае сохранения ограничительных мер программа может быть продлена. Этой мерой поддержки могут воспользоваться предприниматели, которые не осуществляют производство и (или) реализацию подакцизных товаров.

Подать заявку на соответствующие меры поддержки Министерства экономики РТ можно через региональных представителей центра «Мой бизнес» ФПП РТ или лично на Московской, 55. Получить консультацию и другие подробности программы можно по телефону 222-57-50.

Партнёрский материал