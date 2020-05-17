Сергей Лавров отметил эффективность группы «Россия — Исламский мир»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телерадиокомпании «Новый век» оценил эффективность группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», возглавляемую президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.



Лавров подчеркнул, что МИД активно сотрудничает с Татарстаном в области обеспечения эффективной работы группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Он напомнил, что она создавалась еще при экс-министре иностранных дел РФ Евгении Примакове в качестве интеллектуального клуба, где политологи будут рассматривать пути стратегического развития мира под углом зрения отношений между Россией и мусульманами.

С этих пор группа превратилась в авторитетный форум, отметил дипломат.

Также он выделил международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanSummit» и «Айтматовские чтения за диалог культур».

«Это очень полезный формат, который мы всячески развиваем. О его значении для нашей внешней политики говорит тот факт, что очередной, шестой, саммит Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» вызвалась провести у себя Саудовская Аравия. Так что, я думаю, это очень перспективное начинание, которое уже стало неотъемлемым элементом нашей повестки дня в отношениях с исламским миром», — сказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ оценил накопленный багаж Татарстана к 100-летию ТАССР.

