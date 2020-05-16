Лавров оценил накопленный «багаж» Татарстана к 100-летию ТАССР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телерадиокомпании «Новый век» оценил накопленный багаж Татарстана к 100-летию ТАССР.



«Думаю, стоит оценить этот багаж как весьма и весьма солидный, увесистый, позитивный. Республика заметна и узнаваема на мировой арене. Наши министерства самым тесным образом сотрудничают с властями Татарстана, причем не только в нашей повседневной работе, когда мы решаем с президентом республики Р.Н. Миннихановым, другими официальными лицами текущие вопросы, но и в системном плане, потому что Татарстан является очень активным членом Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом», — отметил Лавров.

Дипломат выделил Всемирный конгресс татар, отметив, что он является одним из важных инструментов «мягкой силы» по продвижению интересов соотечественников всех народов Российской Федерации в зарубежных странах.

Также Лавров напомнил, что Казань является активным участником Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. «Равно как и наши друзья из Татарстана активно участвуют в Совете глав субъектов Российской Федерации, который действует при Министерстве иностранных дел России», — сказал глава МИД РФ.

Он подчеркнул, что практически в любом формате, где МИД России работает вместе с регионами, опыт Татарстана является одним из наиболее перспективных и востребованных другими субъектами РФ.

В заключение Лавров поздравил с юбилеем республики всех друзей в Татарстане и народ республики.

Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что Татарстан является наиболее активным субъектом РФ в области укрепления международных, внешнеэкономических связей регионов России.

