В Казань прибыл вывозной рейс из Ташкента со 146 россиянами
Самолет «Узбекских авиалиний» со 146 россиянами на борту в воскресенье прибыл из Ташкента в Казань.
Рейс приземлился в столице Татарстана в 13:17, передает «РИА Новости».
Напомним, этим рейсом прибыли граждане РФ из Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Кировской, Ульяновской Оренбургской, Самарской, Нижегородской областей.
Ранее сообщалось, что сегодня обсервацию в санатории «Ливадия» покинут 22 жителя республики, ранее прибывшие из Берлина.
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