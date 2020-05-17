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В Казань прибыл вывозной рейс из Ташкента со 146 россиянами

14:49, 17.05.2020
В Казань прибыл вывозной рейс из Ташкента со 146 россиянами
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Самолет «Узбекских авиалиний» со 146 россиянами на борту в воскресенье прибыл из Ташкента в Казань.

Рейс приземлился в столице Татарстана в 13:17, передает «РИА Новости».

Напомним, этим рейсом прибыли граждане РФ из Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Кировской, Ульяновской Оренбургской, Самарской, Нижегородской областей.

Ранее сообщалось, что сегодня обсервацию в санатории «Ливадия» покинут 22 жителя республики, ранее прибывшие из Берлина.

ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
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