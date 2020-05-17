В Израиле найден мертвым посол Китая

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В Израиле найдено тело посла Китая Ду Вэй. Его тело обнаружили дома в Герцлии. Пока посольство Китая не подтвердило смерть своего посла.

По факту смерти в доме Ду Вэя проводят расследование произошедшего. Сообщается, что признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, 57-летний Вэй мог скончаться от сердечного приступа, передает «Коммерсант» со ссылкой на The Jerusalem Post.

Ранее Путин назвал Израиль «почти русскоговорящей страной», так как почти 1,5 млн его граждан являются выходцами из бывшего Советского Союза.

