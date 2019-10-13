Путин назвал Израиль «почти русскоговорящей страной»
Израиль является почти русскоговорящей страной, так как почти 1,5 млн его граждан являются выходцами из бывшего Советского Союза. Об этом заявил в интервью RT Arabic, Sky News Arabia и Al Arabiya президент России Владимир Путин.
«У нас, кстати говоря, и с Израилем очень добрые отношения... Там куда ни придешь, в магазин, — все по-русски говорят», — сказал он.
Как подчеркнул президент, России небезразлично, что там происходит.
Ранее сообщалось, что из Уфы могут возобновить прямые рейсы в Израиль.ОбществоВласть
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