Путин назвал Израиль «почти русскоговорящей страной»

Фото: kremlin.ru (на фото - президент России на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху)

Израиль является почти русскоговорящей страной, так как почти 1,5 млн его граждан являются выходцами из бывшего Советского Союза. Об этом заявил в интервью RT Arabic, Sky News Arabia и Al Arabiya президент России Владимир Путин.

«У нас, кстати говоря, и с Израилем очень добрые отношения... Там куда ни придешь, в магазин, — все по-русски говорят», — сказал он.

Как подчеркнул президент, России небезразлично, что там происходит.

Ранее сообщалось, что из Уфы могут возобновить прямые рейсы в Израиль.