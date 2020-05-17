На деньги жителей татарской деревни в Африке построили два колодца

Фото: кадр видео из соцсети

Жители татарской деревни Шемордан скинулись на два колодца для африканцев. На деньги татарстанцев смогли построить два колодца в Нигере.

В Сети появилось видео, где люди благодарят жителей Сабинского района у уже построенного колодца. На плакате с благодарностью написано Шемордан и «Безнең гәҗит» — название газеты, организовавшей сбор средств.



На строительство одного колодца ушла тысяча долларов. Колодца построили в двух мусульманских селах. Строительство заняло 3 месяца.

«Нигер — очень бедное государство. Там катастрофически не хватает питьевой воды и нет денег, чтобы эту воду добыть», — рассказала корреспондент издание Айгуль Закирова.





