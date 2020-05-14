Риелторы Казани опровергли данные «Авито» о ценах на недвижимость

Фото: Дима Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Опрошенные «Реальным временем» участники рынка недвижимости категорически не согласны с авторами исследования «Авито.Недвижимость», которые заявили, что рынок недвижимости в России после резкого падения вернулся на докризисный уровень.

Генеральный директор казанского агентства «НЛБ-Недвижимость» Андрей Савельев связывает возможную погрешность исследования с тем, что «на «Авито» процентов 50 объявлений — фейки и заманухи».



Савельев утверждает, что в апреле цены на недвижимость не росли: рынок практически стоял. Спрос крайне упал именно в связи с самоизоляцией. «Многие сделки просто зависли: продавцы повременили с продажей, а покупатели отложили покупку», — рассказывает президент гильдии риелторов Татарстана.

Одним словом, в первые две недели апреля сделки на вторичном рынке вообще не проходили. Соответственно, и цены не росли.



Савельев убежден, что «отложенный покупательский спрос выстрелит». Однако произойдет это, вероятнее всего, уже во второй половине мая. Потребность покупателей недвижимости будет постепенно нарастать и возвращаться к докризисной. «Я думаю, она даже перерастет этот уровень», — прогнозирует директор агентства «НЛБ-Недвижимость».

Подробнее о том, как будут меняться цены на недвижимость и ждет ли рынок падение цен, — в материале «Реального времени».

