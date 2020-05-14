Новости недвижимости

09:24 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

Риелторы Казани опровергли данные «Авито» о ценах на недвижимость

08:18, 14.05.2020 1
Риелторы Казани опровергли данные «Авито» о ценах на недвижимость
Фото: Дима Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Опрошенные «Реальным временем» участники рынка недвижимости категорически не согласны с авторами исследования «Авито.Недвижимость», которые заявили, что рынок недвижимости в России после резкого падения вернулся на докризисный уровень.

Генеральный директор казанского агентства «НЛБ-Недвижимость» Андрей Савельев связывает возможную погрешность исследования с тем, что «на «Авито» процентов 50 объявлений — фейки и заманухи».

Савельев утверждает, что в апреле цены на недвижимость не росли: рынок практически стоял. Спрос крайне упал именно в связи с самоизоляцией. «Многие сделки просто зависли: продавцы повременили с продажей, а покупатели отложили покупку», рассказывает президент гильдии риелторов Татарстана.

Одним словом, в первые две недели апреля сделки на вторичном рынке вообще не проходили. Соответственно, и цены не росли.

Савельев убежден, что «отложенный покупательский спрос выстрелит». Однако произойдет это, вероятнее всего, уже во второй половине мая. Потребность покупателей недвижимости будет постепенно нарастать и возвращаться к докризисной. «Я думаю, она даже перерастет этот уровень», прогнозирует директор агентства «НЛБ-Недвижимость».

Подробнее о том, как будут меняться цены на недвижимость и ждет ли рынок падение цен, — в материале «Реального времени».

НедвижимостьЭкономика Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:38
    Произойдёт это во второй половине 2025 года.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров