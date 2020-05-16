Регионам направят свыше 22,4 млрд рублей на майские выплаты врачам
Правительство РФ утвердило выделение регионам более 22,4 млрд рублей на майские выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.
Также кабмин поручил доводить положенные медработникам деньги сразу, как только средства поступают в регионы, а не ждать дня зарплаты.
«Федеральное казначейство обеспечило возможность проведения платежей в выходные дни, 16 и 17 мая, чтобы регионы могли оперативно выполнить поставленную перед ними задачу», — говорится в сообщении кабмина РФ.
Ранее сообщалось, что в правительстве РФ утвердили новые правила предоставления федеральных выплат медицинским работникам, лечащих пациентов с коронавирусом. Теперь они будут рассчитываться без привязки ко времени, на основе самого факта такой работы.
Всего из резервного фонда на дополнительные выплаты врачам по всей России выделят чуть более 45 миллиардов.
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