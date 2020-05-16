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Регионам направят свыше 22,4 млрд рублей на майские выплаты врачам

18:55, 16.05.2020
Регионам направят свыше 22,4 млрд рублей на майские выплаты врачам
Фото: tatarstan.ru

Правительство РФ утвердило выделение регионам более 22,4 млрд рублей на майские выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.

Также кабмин поручил доводить положенные медработникам деньги сразу, как только средства поступают в регионы, а не ждать дня зарплаты.

«Федеральное казначейство обеспечило возможность проведения платежей в выходные дни, 16 и 17 мая, чтобы регионы могли оперативно выполнить поставленную перед ними задачу», — говорится в сообщении кабмина РФ.

Ранее сообщалось, что в правительстве РФ утвердили новые правила предоставления федеральных выплат медицинским работникам, лечащих пациентов с коронавирусом. Теперь они будут рассчитываться без привязки ко времени, на основе самого факта такой работы.

Всего из резервного фонда на дополнительные выплаты врачам по всей России выделят чуть более 45 миллиардов.

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