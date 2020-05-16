Кабмин РФ отказался от учета времени при доплатах медикам за работу с больными COVID-19

Правительство РФ утвердило новые правила предоставления федеральных выплат медицинским работникам, лечащих пациентов с коронавирусом, согласно которым они будут рассчитываться без привязки ко времени, на основе самого факта такой работы.

«Такие изменения в рамках поручения президента [РФ Владимира Путина] утвердило правительство», - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Ранее кабмин Татарстана утвердил схему предоставления стимулирующих выплат врачам, которые лечат пациентов с COVID-19. Путинские выплаты оказались привязаны к «фактически отработанному времени».



Позже президент России Владимир Путин жестко раскритиковал подобный подход.

«Послушайте меня. Послушайте внимательно. Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией. А не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей», — сказал он.

Также глава государства заявил, что тема выплат медицинским работникам будет обсуждаться в начале следующей недели.