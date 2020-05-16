Власти ОАЭ опровергли информацию о покушении на главу МИД

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Госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Мухаммед Гаргаш опроверг в субботу информацию о покушении на главу МИД страны шейха Абдаллу бен Заида Аль Нахайяна.

«Сегодня я разговаривал со своим братом шейхом Абдаллой ибн Заидом, как мы делаем это каждый день, и мы посмеялись над фейками катарских аккаунтов», — написал он в своем «Твиттере».

Иформацию о смерти шейха Абдаллы бен Заида опроверг и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он рассказал, что с принцем Абдаллой в ближайшее время планируется встреча в рамках визита в ОАЭ, пишет ТАСС.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что машина министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдуллы бин Зайда аль-Нахайяна была взорвана в результате теракта, а сам он скончался в больнице от многочисленных травм.

