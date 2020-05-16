На КАМАЗе выпустили трехмиллионный двигатель V8
На заводе двигателей ПАО «КАМАЗ» выпустили трехмиллионный V-образный восьмицилиндровый дизельный двигатель.
В торжественной церемонии приняли участие гендиректор предприятия Сергей Когогин, исполнительный директор Юрий Герасимов, директор завода двигателей Сергей Снарский, работники завода, ветераны — участники выпуска первого двигателя.
Поздравляя заводчан с этим событием, Когогин заметил, что благодаря развитию линейки двигателей V8 год за годом обеспечиваются высокие технические характеристики автомобилей КАМАЗ, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.
Ранее сообщалось, что КАМАЗ запустит производство масок KN95, обладающих повышенной степенью защищенности.
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