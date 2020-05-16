Новости промышленности

18:03 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

На КАМАЗе выпустили трехмиллионный двигатель V8

16:58, 16.05.2020
На КАМАЗе выпустили трехмиллионный двигатель V8
Фото: minpromtorg.gov.ru

На заводе двигателей ПАО «КАМАЗ» выпустили трехмиллионный V-образный восьмицилиндровый дизельный двигатель.

В торжественной церемонии приняли участие гендиректор предприятия Сергей Когогин, исполнительный директор Юрий Герасимов, директор завода двигателей Сергей Снарский, работники завода, ветераны — участники выпуска первого двигателя.

Поздравляя заводчан с этим событием, Когогин заметил, что благодаря развитию линейки двигателей V8 год за годом обеспечиваются высокие технические характеристики автомобилей КАМАЗ, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ запустит производство масок KN95, обладающих повышенной степенью защищенности.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров