Минниханов обсудил антикризисные меры поддержки экономики с представителями кредитных организаций РТ

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание с представителями кредитных организаций республики. Участники встречи обсудили антикризисные меры поддержки экономики.

Так, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов отметил, что ведомство совместно с Национальным банком проводит мониторинг реализации федеральных программ, направленных на поддержку граждан и бизнеса.

Шагиахметов напомнил, что в республике реализуют такие меры, как беспроцентные кредиты на выплату зарплат, программа льготного кредитования, разработанная Минэкономразвития РФ, программа кредитования системообразующих предприятий, программа льготного ипотечного кредитования под 6,5%, а также реструктуризация кредитов субъектам МСП по внутрибанковским и государственным программам и другие.

Министр экономики РТ обратил внимание на то, что в связи с большим потоком заявок на получение мер поддержки, кредитные организации испытывают существенную нагрузку. Управляющий отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин подчеркнул, что всем кредитным организациям необходимо соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, а также повысить требования к киберустойчивости и информационной безопасности в связи с интенсивным переходом на дистанционное обслуживание.

В совещании приняли участие представители филиала Приволжского банка «ФК Открытие», «Энергобанка», «Банка ВТБ» в Татарстане и Гарантийного фонда Республики Татарстан, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане количество выданных потребительских кредитов упало на 63%. Республика заняла пятое место по глубине падения среди топ-30 регионов с максимальным количеством выданных потребкредитов.

