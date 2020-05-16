МЧС Татарстана разослало штормовое предупреждение

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение. Об опасном метеорологическом явлении сообщило МЧС РТ.

Сообщается, что днем 17 мая на территории Татарстана местами ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 15—16 м/с. Ночью 17 и 18 мая местами ожидаются заморозки на почве и в воздухе до -2 градусов.

Прогноз погоды подготовлен на основе данных ФГБУ «УГМС РТ».

Ранее Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью лесов. В основном это касается восточных районов.

