МЧС Татарстана разослало штормовое предупреждение
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение. Об опасном метеорологическом явлении сообщило МЧС РТ.
Сообщается, что днем 17 мая на территории Татарстана местами ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 15—16 м/с. Ночью 17 и 18 мая местами ожидаются заморозки на почве и в воздухе до -2 градусов.
Прогноз погоды подготовлен на основе данных ФГБУ «УГМС РТ».
Ранее Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью лесов. В основном это касается восточных районов.
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