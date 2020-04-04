Казань заняла 3-е место в России по индексу качества городской среды

Казань заняла 3-е место среди городов-миллионников России по индексу качества городской среды. Впереди оказались только Москва и Санкт-Петербург.

Индекс оценивает показатели безопасности, экологию, идентичность и эффективность управления местных властей.

Также 7-е место в рейтинге заняла Уфа. Кроме этого шесть городов Башкирии: Дюртюли, Сибай, Агидель, Стерлитамак, Туймазы, Белебей, — признаны городами с благоприятной городской средой

«Нам есть куда расти. Но само по себе попадание в этот рейтинг говорит о том, что в нашей республике — современные, развитые и комфортные для жизни города. Будем и дальше развивать их», — оценил итоги рейтинга глава Башкирии Радий Хабиров.

