Загитову включили в состав сборной России на следующий сезон

Олимпийская чемпионка Пченчхана-2018 Алина Загитова вошла в окончательный список сборной России по фигурному катанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александра Горшкова.

Состав был утвержден по итогам онлайн-совещания исполкома ФФКР.

Кроме Загитовой в женскую национальную команду также были включены чемпионка Европы Алена Косторная, двукратная чемпионка России Анна Щербакова, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, чемпионки мира и Европы Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.

Напомним, в декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры, но уже в конце января возобновила тренировки на льду. Федерация фигурного катания России не стала исключать ее из состава сборной страны и оставила в списке на следующий сезон.

В нынешнем году 17-летняя Загитова заканчивает школу. Для подготовки к ЕГЭ фигуристка вернулась к своим родителям в Казань, где находится на самоизоляции.