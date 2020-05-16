250 млн рублей направят на благоустройство парков в Челнах

Фото: Илья Репин

В Набережных Челнах в 2020 году будут благоустроены парки в поселке ГЭС, Гренада и бульвар Юных Ленинцев. На эти цели направят 250 млн рублей.

Сообщается, что финансирование проекта в этом году сильно урезали. Так, из запланированных 126 млн оставили 23,5 млн для реконструкции парка культуры и отдыха поселка ГЭС. Со 175 до 126 млн рублей снизилось финансирование объекта парка «Гренада».

На обновление бульвара Юных Ленинцев по республиканской программе развития общественных пространств выделили 101 миллион рублей, передают «Челнинские известия».

Ранее правительство Татарстана опубликовало постановление об увеличении финансирования государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан», которая реализуется в 2018—2024 годах.

