Выборы президента Татарстана могут пройти дистанционно

Выборы президента Татарстана и депутатов муниципальных советов, которые запланированы на сентябрь, могут пройти в дистанционном режиме, такую возможность допустил глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Избиратели могут проголосовать через интернет или по почте.

«Сейчас ни у кого нет точных прогнозов о том, какой будет эпидемиологическая обстановка летом и в сентябре. Однако при любой ситуации с заболеваемостью мы должны обеспечить избирательные права. Безусловно, при организации дистанционных форм голосования будет обеспечена тайна голосования», — отметил Кондратьев.

Глава ЦИК РТ подчеркнул, что возможность проголосовать дистанционно особенно важна для людей, которые находятся в группе риска — это пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями, передает «Коммерсант».

По словам Кондратьева, «увеличение арсенала цифровых способов голосования — это одновременно и требование времени и ответ на пандемию коронавируса».

Напомним, 13 мая Госдума приняла в третьем чтении закон, который предусматривает возможность голосовать на выборах и референдумах по почте или дистанционно.

Ранее ЦИК Татарстана сообщил, что выборы главы региона, муниципальные выборы, дополнительные выборы в Государственный совет РТ и в Государственную думу РФ, запланированные в республике на сентябрь, не будут переноситься.

